ФОТО и ВИДЕО: На пресс-конференции рассказали, что известно о трагедии в Какумяэ. Третий ребенок в тяжелом состоянии

Спросили, известно ли, откуда произошла утечка газа и сколько его было, что все закончилось смертельно? Ответили, что нужно дождаться результатов экспертиз.

Генеральный директор Департамента технического надзора Каур Каяк отметил, что не секрет, что место утечки должно было быть в непосредственной близости от жилых помещений.

Каяк отметил, что в этом году в несчастных случаях с газом погибло четыре человека. Он сказал, что в этот раз был особенный случай, здание было новое и газовый прибор находился в отдельном предназначенном для этого помещении. Поэтому дымовой датчик на него не реагирует.

Выясняется, что в Центр тревоги позвонили родители. Руководитель группы защиты детей криминального бюро Пыхьяской префектуры Реймо Райвет сказал, что состояние третьего ребенка тяжелое. Состояние родителей лучше: они несколько часов назад покинули больницу.

Прокурор Диана Хелила сказала, что сначала они установят, что стало причиной смерти детей, тогда смогут думать дальше, кто несет ответственность и несет ли. Прокурор добавила, что следствие идет по статье, которая касается причинения смерти по неосторожности.