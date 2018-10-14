14.10.2018, 18:21

ФОТО и ВИДЕО: На пресс-конференции рассказали, что известно о трагедии в Какумяэ. Третий ребенок в тяжелом состоянии

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rus.delfi.ee
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Вчера в расположенном в Какумяэ частном доме нашли тела двух детей с подозрением на отравление газом. В связи с этим в главном здании Спасательного департамента состоялась экстренная пресс-конференция.

Спросили, известно ли, откуда произошла утечка газа и сколько его было, что все закончилось смертельно? Ответили, что нужно дождаться результатов экспертиз.

Генеральный директор Департамента технического надзора Каур Каяк отметил, что не секрет, что место утечки должно было быть в непосредственной близости от жилых помещений.

Каяк отметил, что в этом году в несчастных случаях с газом погибло четыре человека. Он сказал, что в этот раз был особенный случай, здание было новое и газовый прибор находился в отдельном предназначенном для этого помещении. Поэтому дымовой датчик на него не реагирует.

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Выясняется, что в Центр тревоги позвонили родители. Руководитель группы защиты детей криминального бюро Пыхьяской префектуры Реймо Райвет сказал, что состояние третьего ребенка тяжелое. Состояние родителей лучше: они несколько часов назад покинули больницу.

Прокурор Диана Хелила сказала, что сначала они установят, что стало причиной смерти детей, тогда смогут думать дальше, кто несет ответственность и несет ли. Прокурор добавила, что следствие идет по статье, которая касается причинения смерти по неосторожности.

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