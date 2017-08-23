ФОТО И ВИДЕО: На площади Свободы запустили воздушный шар ЭР100

В среду около 5:30 утра на площади Вабадузе в Таллинне запустили воздушный шар Eesti Vabariik 100, чтобы отметить 30-летие со дня проведения первого митинга в парке Хирве.

Воздушный шар Eesti Vabariik 100 — подарок от аэроклуба Keelutsoon на 100-летие со дня провозглашения независимости Эстонии. Смотрите снятый клип: Митинг в парке Хирве прошел 23 августа 1987 года, это была первая организованная народом политическая демонстрация в оккупированной Эстонии. Участники митинга требовали публикации секретного протокола пакта Молотова-Риббентропа и ликвидации его последствий.