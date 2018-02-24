24.02.2018, 19:25

ФОТО и ВИДЕО: На факельное шествие EKRE в Старом городе пришли тысячи людей

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rus.delfi.ee
EST
ФОТО и ВИДЕО: На факельное шествие EKRE в Старом городе пришли тысячи людей
Foto: Tiit Blaat

В 19:00 началось мероприятие, которое проводит Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) — факельное шествие в Старом городе Таллинна.

С приветственной речью выступил председатель EKRE Март Хельме. Участники акции, исполняя любимые эстонцами песни, прошли через старый город к площади Вабадузе, где продолжили пение.

Организаторы отмечают, что к участию в мероприятии приглашаются все люди, которые любят Эстонию.

Не обошлось без конфуза: во время речи Хельме на какое-то время пропало электричество.

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