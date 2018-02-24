ФОТО и ВИДЕО: На факельное шествие EKRE в Старом городе пришли тысячи людей

В 19:00 началось мероприятие, которое проводит Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) — факельное шествие в Старом городе Таллинна.
С приветственной речью выступил председатель EKRE Март Хельме. Участники акции, исполняя любимые эстонцами песни, прошли через старый город к площади Вабадузе, где продолжили пение.
Организаторы отмечают, что к участию в мероприятии приглашаются все люди, которые любят Эстонию.
Не обошлось без конфуза: во время речи Хельме на какое-то время пропало электричество.
Зарегистрированные (6) Анонимные (64)