ФОТО и ВИДЕО: МуПо организовала акцию против заброшенного дома на улице Палласти

Сегодня Муниципальная полиция (МуПо) организовала акцию против заброшенного дома, который находится рядом с Кадриоргской немецкой гимназией. Школьники придумали несколько идей того, как мог бы выглядеть этот дом, и показали свои рисунки во время акции.

По адресу Палласти, 7 в Таллинне находится один из самых неухоженно выглядящих заброшенных участков города. Так как участок расположен рядом с Кадриоргской немецкой гимназией и ничем не огражден, то он опасен и для учеников.

Сегодня в 12:45 МуПо вместе со школьниками провели акцию, где дети показали свои рисунки того, как мог бы выглядеть заброшенный участок после ремонта.