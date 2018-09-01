ФОТО и ВИДЕО: МуПо наводит порядок: патрули осмотрели заброшенное здание конюшни, где собираются молодежные компании

При проверке ситуации выяснилось, что речь идет о перешедшей в частное владение старой конюшне, которую начали перестраивать, но по какой-то причине работа прервалась, и вокруг здания полно строительных отходов, старой мебели, остатков этернита и бытового мусора. Крыша здания частично сгорела и в результате этого угрожает обвалиться. Входы и окна здания открыты для всех интересующихся.

После общения с руководством ипподрома и работающими по соседству людьми выяснилось, что в окрестностях здания часто видят молодых людей, которые на первый взгляд знакомятся с лошадьми и просто гуляют, но в какой-то момент потихоньку просачиваются в заброшенное здание.

По словам работников конюшни, в здании уже годами замечают подозрительную деятельность — там жгут костры, проводят какие-то ритуалы, пьют и ведут другую светскую жизнь. Трижды здание тушил Спасательный департамент, и полиция тоже приезжала ознакомиться с ситуацией. Но по словам работников, сходки и ночевки по парам в доме продолжаются. Как утверждается, среди молодых людей есть наказанные в уголовном порядке и разыскиваемые.

МуПо начала делопроизводство, цель которого — обязать владельца здания закрыть входы и привести в порядок окрестности.