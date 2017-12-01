ФОТО и ВИДЕО: Молодежное крыло EKRE отметило основание организации

Если вы в четверг вечером заметили на мосту Каарсильд в центре Тарту огни факелов, то вот почему — это были активисты молодежного крыла EKRE "Синее пробуждение", которые таким образом отметили день рождение организации, которой исполнилось пять лет.

С речью выступил прибывший на катере к подножию моста скандально известный Руубен Каалеп. В своей речи он заявил, что эстонскость — это ответ на любой вопрос и лекарство от любой болезни.

