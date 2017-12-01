01.12.2017, 07:50

ФОТО и ВИДЕО: Молодежное крыло EKRE отметило основание организации

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rus.delfi.ee
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Galerii: 20 pilti
Viis aastat Sinise Äratuse loomisest Foto: Argo Ingver

Если вы в четверг вечером заметили на мосту Каарсильд в центре Тарту огни факелов, то вот почему — это были активисты молодежного крыла EKRE "Синее пробуждение", которые таким образом отметили день рождение организации, которой исполнилось пять лет.

С речью выступил прибывший на катере к подножию моста скандально известный Руубен Каалеп. В своей речи он заявил, что эстонскость — это ответ на любой вопрос и лекарство от любой болезни.


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