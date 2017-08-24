ФОТО и ВИДЕО: Мечта пианиста Лаури Вяйнмаа — восстановить церковь, чтобы рассказать историю

Eesti Meedia в рамках проекта ”EV100 peret” (”100 семей ЭР”) к 100-летней годовщине Эстонской Республики предлагает вашему вниманию историю пианиста Лаури Вяйнмаа, одержимого идеей восстановить старую церквушку на земле своих прародителей и вдохнуть в нее новую жизнь современной Эстонии.

”Старая церковь в Тудулинна для меня существовала всегда, с самого детства”, — говорит мужчина. Он родился в 1961 году в Таллинне, но его предки упоминаются в качестве жителей Тудулинна с 1716 года. Четыре поколения кистеров, три поколения школьных учителей. Сам он — пианист, преподаватель, организатор музыкальных фестивалей.

Деревянная церковь была построена в 1766 году. В 1927 году внутри прихода начались появляться разногласия, к 1939 году он окончательно распался и ”отщепенцы” построили в 50-ти метрах новую церковь. В памяти Вяйнмаа хорошо отпечаталась картина из детства: высокая новая церковь и полуразрушенная старая, приспособленная под совхозную мельницу. И чувство осознания уникальности этого места и необходимости восстановить и сохранить его для потомков. В 1947 году по приказу большевиков приход ликвидировали, а церковные часы, скамьи и орган передали новой церкви.



После революции 1905 года тудулиннаский народ приобрел у покидающей Нарва-Йыэсуу петербургской знати много интересных вещей, в том числе пианино. Много пианино. Инструменты идеально вписались бы в концертный зал, в который Вяйнмаа планирует преобразить восстановленную церковь, ведь акустика там идеальная. Также он надеется открыть там музей.



20 июля Вяйнмаа вместе с тринадцатью единомышленниками подписал договор об учреждении MTÜ Tudulinna Kultuurikants, задача которого — восстановление деревянного здания местной церкви и превращение его в концертный центр. Начало положено…