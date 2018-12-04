04.12.2018, 15:08

ФОТО и ВИДЕО| Маленькие, но мужественные: дети, которые не побоялись позвонить в полицию, получили знаки отличия


Хелийз Немсицверидзе
Редактор: Вера Степанова
Редактор.
EST
Kodanikujulguse aumärkide üleandmine
Kodanikujulguse aumärkide üleandmineFoto: Ilmar Saabas

Самые младшие лауреаты знаков отличия за гражданское мужество напоминают, что ближних нужно замечать, пишет Eesti Päevaleht.

Один смелый ребенок — именно такой титул дали 10-летней Каролийне — из Пярну. Вечером в День друга она пошла к своей бабушке, куда пришли и знакомые семьи. Вместе весело проводили время, пока знакомый неожиданно не разозлился и не приказал своим приемным сыновьям идти мыть посуду. Впоследствии Каролийне удивлялась, почему вообще нужно было мыть посуду, потому что у бабушки дома посудомоечная машина.

У одного из сыновей тоже непредсказуемый характер, поэтому из-за мытья посуды началась перебранка. Каролийне рассказала, что она совсем не терпит, когда повышают голос, и уже тогда у нее побежали мурашки. Неожиданно мужчина схватил своего старшего приемного сына за плечо и стал трясти его, на минуту даже положил руки на горло, чтобы их сжать и душить, но до этого все-таки дело не дошло. В этот момент бабушка велела маленькой Каролийне уйти из комнаты. "Я пошла в туалет, откуда я все же слышала крики, и позвонила в полицию", — вспомнила отважная девочка.

В туалете она набрала на телефоне номер 112 и стала ждать полицейского, которого пришлось ждать 15 минут. Принявший экстренный вызов оператор держал Каролийне на линии и спрашивал о ее местонахождении и о том, что кричали ссорящиеся на кухне люди.

Каролийне не снятся кошмары о случившемся, она видит во сне свои любимые компьютерные игры и более актуальные проблемы из школы. На вручении знаков отличия за гражданское мужество, где ее окружили журналисты, самой большой радостью для Каролийне было не позирование фотографам или шикарные наручные часы, которые дали вместе со знаком, а кусочек марципанового пирога, которым угощали позже.

Каролийне была на вчерашней церемонии не единственным ребенком, который своим героизмом даст фору многим людям постарше. В синей тюлевой юбке порхала Касандра, которая, наверное, должна была дать больше всего интервью. С красной каллой выше ее самой в руках, Касандра шагала от одного телеканала к другому и вспоминала произошедшую месяц назад историю. Два мальчика постарше отобрали у ее одноклассника кошелек и задирались с ним. Позже Касандра увидела их в молодежном центре и пошла призвать их к порядку, что отбирать кошелек — нехороший поступок. Когда на это мальчики пригрозили ей складным ножом, стойкость девочки пошатнулась и она вызвала полицию.

14-летний Астон некоторое время замечал, что щенок соседа в особенно плачевном состоянии. Когда однажды собака прихрамывала в соседском дворе, он взял отца за руку и решил отвезти собаку в ветеринарную клинику. Там у щенка обнаружили перелом берцовой кости. У применявшего насилие мужчины забрали щенка и нашли ему новый дом. Семья Астона на мероприятии рассуждала, что часто в обществе много зла, которое подчеркивают, но редко замечают добро. Отец Астона, швед, добавил, что на его родине также могла бы быть награда за гражданское мужество, которой премировали бы активность.

Одним из самых младших гостей церемонии награждения была дочь погибшего Сергея Дайнеко. Сергей в прошлом году вместе с супругой Валентиной пошел в бильярдную в Кохтла-Ярве, где другая пара громко и агрессивно выясняла отношения. Сергей спокойно призвал их к порядку, но раздраженный участник ссоры последовал за Сергеем на улицу и ударил его ножом на глазах у Валентины. Сергей умер в больнице от ранений, о нем остались скорбеть Валентина и маленькая дочь. В Ида-Вирумаа, где слабое чувство товарищества, и она могла бы вырасти такой же храброй, как отец, чтобы зло не одержало победу.

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