ФОТО и ВИДЕО| Маленькие, но мужественные: дети, которые не побоялись позвонить в полицию, получили знаки отличия

Один смелый ребенок — именно такой титул дали 10-летней Каролийне — из Пярну. Вечером в День друга она пошла к своей бабушке, куда пришли и знакомые семьи. Вместе весело проводили время, пока знакомый неожиданно не разозлился и не приказал своим приемным сыновьям идти мыть посуду. Впоследствии Каролийне удивлялась, почему вообще нужно было мыть посуду, потому что у бабушки дома посудомоечная машина.

У одного из сыновей тоже непредсказуемый характер, поэтому из-за мытья посуды началась перебранка. Каролийне рассказала, что она совсем не терпит, когда повышают голос, и уже тогда у нее побежали мурашки. Неожиданно мужчина схватил своего старшего приемного сына за плечо и стал трясти его, на минуту даже положил руки на горло, чтобы их сжать и душить, но до этого все-таки дело не дошло. В этот момент бабушка велела маленькой Каролийне уйти из комнаты. "Я пошла в туалет, откуда я все же слышала крики, и позвонила в полицию", — вспомнила отважная девочка.

В туалете она набрала на телефоне номер 112 и стала ждать полицейского, которого пришлось ждать 15 минут. Принявший экстренный вызов оператор держал Каролийне на линии и спрашивал о ее местонахождении и о том, что кричали ссорящиеся на кухне люди.

Каролийне не снятся кошмары о случившемся, она видит во сне свои любимые компьютерные игры и более актуальные проблемы из школы. На вручении знаков отличия за гражданское мужество, где ее окружили журналисты, самой большой радостью для Каролийне было не позирование фотографам или шикарные наручные часы, которые дали вместе со знаком, а кусочек марципанового пирога, которым угощали позже.