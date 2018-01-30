30.01.2018, 10:24

ФОТО и ВИДЕО: Лечащий врач Сависаара после суда: его болезнь прогрессирует

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дополнено в 14:29
rus.delfi.ee
EST

Сегодня в Харьюском уездном суде продолжился суд над обвиняемым в коррупции экс-мэром Таллинна и экс-лидером центристов Эдгаром Сависааром, но самого подсудимого на месте не было в связи с его плохим состоянием здоровья.

Обзор состояния здоровья Сависаара на закрытом заседании дал его лечащий врач Пеэп Пыддер, который после сказал журналистам, что здоровье находящегося в Йыгеваской больнице Сависаара ухудшается. Он отметил, что в подробности вдаваться не имеет права, поскольку речь идет о деликатных личных данных. "Его болезнь имеет прогрессирующий характер", — отметил Пыддер и добавил, что Сависаар получает в больнице все необходимое лечение, но при необходимости его привозили на обследование и в Клиникум Тартуского университета.

На вопрос, может ли Савсиаар поправиться насколько, чтобы принять участие в заседаниях, Пыддер не ответил. ”В заседании может принимать участие и мертвый, если его принесут на носилках в суд. Но я не могу сказать, будет ли от этого польза. Повторюсь еще раз, речь идет о деликатных личных данных и мне не хотелось бы их комментировать”.

Далее сегодня будет заслушан заведующий кардиологического отделения Северо-Эстонской региональной больницы Маргус Вийгимаа, который входил в экспертную группу оценки состояния здоровья Сависаара.

Суд сравнит оценку Пыддера с проведенной ранее экспертизой, которая признала Сависаара способным участвовать в процессе.

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