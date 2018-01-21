ФОТО и ВИДЕО: Ласнамяэ жжет! Языки пламени окутали старые новогодние елки

Управа Ласнамяэ в воскресенье 21 января в 18:00 на площадке Паэвялья организовала огненное шоу — сжигание разнообразных скульптур, созданных из отслуживших свое новогодних елок, а также большой единый костер.

Смотрите, как это было!

В этом году был организован сбор отслуживших елок для проведения красочных мероприятий с кострами. Пункты приема елок в Ласнамяэ: угол улиц Маяка и Ласнамяэ; на зоне озеленения перед Паэ, 48а; у магазина Гросси на Катлери; у Выру, 16; Калевипоя, 10; Викерлазе, 13; Ляэнемере теэ, 8; Кивила, 34; Ляэнемере теэ, 19; у "Мустакиви Консума" перед Махтра, 9; между магазинами "Максима" и "Гросси". Сбор новогодних деревьев проводится с 3-го по 20-е января.

Далее отслужившие свое елки свезли на Паэвялья, где они былииспользованы для изготовления огненных фигур и костров к празднику 22-го января. Художники Хенри Тимуск и Маргус Контус создали из елок ансамбль огненных скульптур. Кульминацией праздника станет большой костер и выступление Пеэтера Йыгиоя со своим барабанным и огненным шоу.

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