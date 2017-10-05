05.10.2017, 12:30

ФОТО и ВИДЕО: "Квартиры небольшие, но уютные". В Ласнамяэ открывается Дом учителей

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rus.delfi.ee
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ФОТО и ВИДЕО: "Квартиры небольшие, но уютные". В Ласнамяэ открывается Дом учителей
Korter nr 6. Ühetoalised korterid on küll pisikesed, aga sopilised ja hubased.Karin Kaljuläte

В четверг, 5 октября, будет торжественно открыт Дом учителей в Ласнамяэ по адресу Ууслинна, 3а.

Квартиры в Доме учителей будут сданы в аренду учителям таллиннских дошкольных учреждений, школ, гимназий, школ по интересам и прикладных школ, сообщает Раэпресс.

В доме 75 квартир, из которых 40 — однокомнатные и 35 — двухкомнатные. На цокольном этаже помимо кладовых размещены помещения для хранения детских колясок и велосипедов, а также прачечная и игровая комната. Квартиры обставят кухонной мебелью и техникой.

Eesti Päevaleht пишет, что аренда одного квадратного метра обойдется в учителям в 5,21 евро. Журналист побывал и на месте, и отметил, что однокомнатные квартиры хоть и маленькие, но уютные.

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