ФОТО и ВИДЕО: "Квартиры небольшие, но уютные". В Ласнамяэ открывается Дом учителей

В четверг, 5 октября, будет торжественно открыт Дом учителей в Ласнамяэ по адресу Ууслинна, 3а.

Квартиры в Доме учителей будут сданы в аренду учителям таллиннских дошкольных учреждений, школ, гимназий, школ по интересам и прикладных школ, сообщает Раэпресс.



В доме 75 квартир, из которых 40 — однокомнатные и 35 — двухкомнатные. На цокольном этаже помимо кладовых размещены помещения для хранения детских колясок и велосипедов, а также прачечная и игровая комната. Квартиры обставят кухонной мебелью и техникой.

Eesti Päevaleht пишет, что аренда одного квадратного метра обойдется в учителям в 5,21 евро. Журналист побывал и на месте, и отметил, что однокомнатные квартиры хоть и маленькие, но уютные.