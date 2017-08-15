ФОТО и ВИДЕО: Красная ковровая дорожка на Маарьямяги доставит прямиком в Голливуд

Начиная с октября посетителям Исторического музея придется запастись для его посещения большим количеством времени, потому что в замке Маарьямяги откроют новое здание Музея кино. Изданию Eesti Päevaleht уже удалось увидеть часть выставки.

Последние полтора года на территории замка Маарьямяги шла упорная работа, чтобы в преддверии 100 лет со Дня независимости Эстонии открыть обновленный Исторический музей. Уже в октябре можно будет увидеть первые плоды: новое здание Эстонского музея кино.

Роскошный замок, а также статуи Ленина и Сталина, расположенные на площади, теперь не самые эффектные достопримечательности музея. Ведь теперь там начинается Голливуд: длинная и широкая красная ковровая дорожка, которая приведет вас в музей фильмов, расположенные по краям прожекторы и скульптуры истории эстонского кино.