05.11.2017, 13:31

ФОТО и ВИДЕО: Керсти Кальюлайд внесла свой вклад в создание ковра к юбилею ЭР

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rus.delfi.ee
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Kersti Kaljulaid Rocca Al Mare Vabaõhumuuseumis
Kersti KaljulaidFoto: Ilmar Saabas

Сегодня президент Керсти Кальюлайд посетила Эстонский музей под открытым небом, где в рамках проекта "Koome Eesti rahva ajalukku" ("Соткем историю эстонского народа") приняла участие в создании ковра, посвященного столетию Эстонской Республики.

С собой президент взяла и сына.


Автором ковра является каждый, кто добавил к нему хотя бы одну полосу. К настоящему момент из символических 100 метров связано уже 90. В изготовлении подарка приняло участие уже более 5000 человек.

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