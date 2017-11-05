ФОТО и ВИДЕО: Керсти Кальюлайд внесла свой вклад в создание ковра к юбилею ЭР

Сегодня президент Керсти Кальюлайд посетила Эстонский музей под открытым небом, где в рамках проекта "Koome Eesti rahva ajalukku" ("Соткем историю эстонского народа") приняла участие в создании ковра, посвященного столетию Эстонской Республики.

С собой президент взяла и сына.



Автором ковра является каждый, кто добавил к нему хотя бы одну полосу. К настоящему момент из символических 100 метров связано уже 90. В изготовлении подарка приняло участие уже более 5000 человек.