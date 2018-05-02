ФОТО и ВИДЕО: Кальюлайд утвердила новых министров — с Мягги у нее состоялся отдельный разговор

В среду в полдень в Кадриорге премьер-министр Юри Ратас представил президенту Керсти Кальюлайд новых кандидатов в министры и президент эти кандидатуры утвердила.

Министром здоровья и труда стала Рийна Сиккут, министром государственного управления — Янек Мягги.

Янек Мягги прибыл на встречу чуть ранее. По данным Delfi, президент хотела поговорить с ним перед назначением. Кальюлайд сообщила, что с новыми министром они договорились, во-первых, о том, чтобы по возвращению из политики Мягги не использовал полученные знания в коммерческих интересах. Во-вторых, были затронуты его высказывания по поводу насилия в отношении женщин. Кальюлайд отметила, что хоть она лично и осуждает подобную риторику, в Эстонии действует свобода слова и каждый может выражать свое мнение.

После своего назначения в должность Мягги сказал Delfi, что его должностной срок будет очень коротким, поэтому больших изменений за десять месяцев он внедрить, скорее всего не успеет.

Комментируя свою ”получасовую дружескую беседу” с президентом, Мягги отметил, что Кальюлайд, как и ему, нравится выражаться образно.