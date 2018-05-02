02.05.2018, 11:52

ФОТО и ВИДЕО: Кальюлайд утвердила новых министров — с Мягги у нее состоялся отдельный разговор

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дополнено в 13:58
rus.delfi.ee
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Uued Ministrid Foto: Jaanus Lensment

В среду в полдень в Кадриорге премьер-министр Юри Ратас представил президенту Керсти Кальюлайд новых кандидатов в министры и президент эти кандидатуры утвердила.

Министром здоровья и труда стала Рийна Сиккут, министром государственного управления — Янек Мягги.

Янек Мягги прибыл на встречу чуть ранее. По данным Delfi, президент хотела поговорить с ним перед назначением. Кальюлайд сообщила, что с новыми министром они договорились, во-первых, о том, чтобы по возвращению из политики Мягги не использовал полученные знания в коммерческих интересах. Во-вторых, были затронуты его высказывания по поводу насилия в отношении женщин. Кальюлайд отметила, что хоть она лично и осуждает подобную риторику, в Эстонии действует свобода слова и каждый может выражать свое мнение.

После своего назначения в должность Мягги сказал Delfi, что его должностной срок будет очень коротким, поэтому больших изменений за десять месяцев он внедрить, скорее всего не успеет.

Комментируя свою ”получасовую дружескую беседу” с президентом, Мягги отметил, что Кальюлайд, как и ему, нравится выражаться образно.

”Что касается моих позиций, то я могу сказать всем людям, что все, кто меня знают лично, знают, что я не шовинист”, — отметил Мягги и добавил, что фраза о насилии была вырвана журналистом из контекста.

Также он сообщил, что откажется от доли в своем пиар-агенстве и несколько лет после ухода с поста министра не будет принимать политических заказов.

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