ФОТО и ВИДЕО: Каким мы запомним белого медведя Норда

Опираясь на советы ветеринаров зоопарков Европы и Америки и специалистов по виду, зоопарк с тяжелым сердцем принял решение усыпить медведя в интересах животного.



Работница зоопарка Анне Салунеэм вспоминает, что Норд любил яблоки и огурцы, а вот когда ему давали бананы, обижался. По своему характеру мишка был доброжелательным и довольно спокойным. Он никогда никого не обижал и хорошо относился как к посетителям, так и к работникам, которые о нем заботились. ”Он любил своих и всегда подходил к нам”, — говорит Анне. Что касается посетителей, то Норд ни разу не показал агрессии в их сторону и ни разу не дал понять, что ему что-то в них не нравится.



Самому Норду, по словам Анне, не нравились тракторы, люки и закрытые пространства. Когда он слышал гул трактора, то всегда пытался укрыться где-нибудь. ”Ему казалось, что они немного больше него”, — смеется женщина. Неприязнь к люкам возникла у Норда из-за частых транспортировок. ”Каждый раз, когда нужно было поместить его в какое-то закрытое помещение, он оставлял свои задние лапы в люке, потому что знал, что так мы не сможем его закрыть”, — вспоминает Анне.