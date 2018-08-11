11.08.2018, 17:06

ФОТО и ВИДЕО: Как в воду канула. Выпущенная испанским истребителем ракета все еще не найдена

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rus.delfi.ee
EST 40

Сегодня во второй половине дня Сила обороны завершили работы на территории заповедника Эндла, так и не найдя ни частей ракеты, ни указывающих на ее приземление доказательств.

Поиски будут продолжены летными средствами ВВС.

Прибывшие вчера на место военнослужащие 1-й пехотной бригады проверили территорию протяженностью около 600 м2 при помощи металлоискателя, а еще 200 га при помощи визуального осмотра.

Глава саперного центра капитан Кармо Саар сказал, что, по их оценке, на проверенную территорию ракета не приземлялась.

По словам главнокомандующего ВВС Эстонии полковника Рийво Валге, возможно, ракета увязла в болотистой местности и ее вообще никогда не удастся найти. Тем не менее, визуальные поиски пока прекращены не будут.

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