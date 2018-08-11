11.08.2018, 19:10

ФОТО и ВИДЕО: Как две капли воды! В Музее под открытым небом состоялся слет семей, воспитывающих близнецов


rus.delfi.ee
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Сегодня в Музее под открытым небом в Таллинне в седьмой раз собрались семьи, воспитывающие близнецов.

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Tallinn Hockey weekend
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