ФОТО и ВИДЕО: Как две капли воды! В Музее под открытым небом состоялся слет семей, воспитывающих близнецов

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Сегодня в Музее под открытым небом в Таллинне в седьмой раз собрались семьи, воспитывающие близнецов.