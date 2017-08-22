ФОТО и ВИДЕО: Из Сибири — обратно в Эстонию: ”я почувствовал, что вернулся на свою землю”

Eesti Meedia в рамках проекта ”EV100 peret” (”Сто семей ЭР100”) к 100-летней годовщине ЭР предлагает вашему вниманию непростую историю семьи эстонца Ильи Степанова, который родился в Сибири, но волею судеб вернулся на свою историческую родину.

Чистокровный эстонец, 93-летний Илья Степанов родился летом 1923 года в деревне Хайда в Сибири. Мать назвала его эстонским именем Илло, которое при крещении трансформировалось в Илью.

В 1909 году отец Ильи посадил свою проживавшую в Сетумаа семью в вагоны для скота и отправил в Сибирь, где их ожидал участок земли в сетуском поселении. ”Когда я пошел в школу, то меня дразнили из-за плохого знания русского языка”, — рассказывает Илья.

Отец построил дом. Семья жила относительно неплохо, но затем произошла революция, а за ней следом — и коллективизация. Отец Ильи отказался вступать в колхоз и заплатил за это высокую цену. Так, из-за непомерных налогов хозяйство постепенно лишилась всего скота и урожая.

Сам Илья сменил много специальностей: он работал слесарем, жестянщиком, плотником, работником склада, агентом по страхованию, фотографом, а после работы — пастором. ”Я нигде не задерживался, поскольку не мог работать по субботам”, — объясняет Илья. Его семья не просто являлась религиозной, но принадлежала церкви адвентистов седьмого дня, которым по субботам работать запрещается.



Религия принесла семье немало проблем. Например, дочь Рената осталась из-за этого без золотой медали, несмотря на то, что была лучшей ученицей школы. ”Также верующих не хотели принимать в вуз. Только Тартуский университет согласился, и так она стала филологом”, — рассказывает мужчина. Во время учебы дочери в Эстонии он постоянно навещал ее, и в итоге решил остаться.

”Я почувствовал, что вернулся на свою землю. На землю своих родителей”, — говорит Илья.