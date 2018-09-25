ФОТО и ВИДЕО из самолета: Папа Римский летит в Эстонию
В Вильнюсе поднялся в воздух спецрейс airBaltic, который доставит в Эстонию папу Римского Франциска.
В Вильнюсе поднялся в воздух спецрейс airBaltic, который доставит в Эстонию папу Римского Франциска.
Согласно программе, папа прибывает в аэропорт Вильнюса в 8:00. В 8:15 Литва прощается с Папой, и в 8:30 специальный рейс airBaltic поднимается в воздух и направляется в Таллинн, куда должен прибыть в 9:50.
Personalijuht
EHITUSE ABC (ARIKO RESERV OÜ)
Tähtaeg: 30.09.2018
Värbamispartner
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Tähtaeg: 14.10.2018
Onboard sales coordinator estonia
DFDS A/S EESTI FILIAAL
Tähtaeg: 30.09.2018
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