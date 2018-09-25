ФОТО и ВИДЕО из самолета: Папа Римский летит в Эстонию

Согласно программе, папа прибывает в аэропорт Вильнюса в 8:00. В 8:15 Литва прощается с Папой, и в 8:30 специальный рейс airBaltic поднимается в воздух и направляется в Таллинн, куда должен прибыть в 9:50.

Foto: Bianca Mikovitš





Foto: Bianca Mikovitš





Foto: Bianca Mikovitš





Foto: Bianca Mikovitš



