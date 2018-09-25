25.09.2018, 09:01

ФОТО и ВИДЕО из самолета: Папа Римский летит в Эстонию


rus.delfi.ee
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ФОТО и ВИДЕО из самолета: Папа Римский летит в Эстонию
Foto: Vatikani press

В Вильнюсе поднялся в воздух спецрейс airBaltic, который доставит в Эстонию папу Римского Франциска.

Согласно программе, папа прибывает в аэропорт Вильнюса в 8:00. В 8:15 Литва прощается с Папой, и в 8:30 специальный рейс airBaltic поднимается в воздух и направляется в Таллинн, куда должен прибыть в 9:50.

Foto: Bianca Mikovitš


Foto: Bianca Mikovitš


Foto: Bianca Mikovitš


Foto: Bianca Mikovitš


Foto: Vatikani press
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