ФОТО и ВИДЕО: История Саскии. "Наша зима — это то, что заставляет меня влюбляться в Эстонию снова и снова"

Eesti Meedia в рамках проекта ”EV100 peret” (”Сто семей ЭР100”) к 100-летней годовщине ЭР предлагает вашему вниманию историю студентки Саскии Йыэрс, которая родилась в семье потомственных академиков, но которой больше по душе волонтерская работа.

Саския Йыэрс — обычная 21-летняя студентка экономического факультета. Дочь, сестра, волонтер в Доме Европы, официантка в кофейне. Хотя есть и одна особенность: девушка родом из семьи потомственных академиков, ученую степень имели не только ее родители, но и родители родителей. Тем не менее, может случиться, что Саския не продолжит традицию, так как ей больше по душе волонтерская работа.

Девушка очень любит природу и считает связь с ней важным фактором становления своей личности. Особенно очарована она эстонской зимой. ”Заснеженный лес и все, что связано с зимой, — это то, что каждый год заставляет меня вновь влюбляться в Эстонию”, — говорит она.

Саския вспоминает, как в ее детстве дедушка и бабушка рассказывали ей о нелегкой истории Эстонии. Как это делали многие дедушки и бабушки, чьи внуки родились после восстановления независимости. Особенно запомнилась ей история о лесных братьях и о том, как бабушка, будучи во время Второй мировой войны шестилетней девочкой, не понимала, зачем к ним пришли русские и зачем хотели арестовать этих самых лесных братьев.

На вопрос о том, что побуждает современную молодежь делать работу, за которую не платят, Саския ответила, что лично она занимается этим прежде всего для того, чтобы все поняли, как важно говорить о том, что думаешь, стоять за то, чего хочешь, и осознать, как нелегко принимать важные решения. ”Легко ругать правительство и депутатов, но на самом деле их работа очень сложная”, — говорит девушка.