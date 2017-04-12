12.04.2017, 21:28

ФОТО И ВИДЕО: Исключенный из Свободной партии Криштафович пытается баллотироваться в председатели партии

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rus.delfi.ee
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Сегодня вечером состоялись дебаты кандидатов в председатели Свободной партии Эстонии. Евгения Криштафовича 23 марта исключили из партии, и теперь он пытается оспорить свое исключение и все же принять участие в выборах председателя партии.

На дебаты Криштафовича так и не пустили, так как он больше не является членом партии. Свободная партия считает единственным официальным кандидатом в председатели Артура Тальвика.

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