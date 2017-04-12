ФОТО И ВИДЕО: Исключенный из Свободной партии Криштафович пытается баллотироваться в председатели партии

Сегодня вечером состоялись дебаты кандидатов в председатели Свободной партии Эстонии. Евгения Криштафовича 23 марта исключили из партии, и теперь он пытается оспорить свое исключение и все же принять участие в выборах председателя партии.
На дебаты Криштафовича так и не пустили, так как он больше не является членом партии. Свободная партия считает единственным официальным кандидатом в председатели Артура Тальвика.
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