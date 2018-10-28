ФОТО и ВИДЕО: Хозяин, где ты? Черные кошки из Таллиннского приюта мечтают о новом доме

Все животные чипированы, вакцинированы и кастрированы/стерилизованы, и за это, пока действует акция, дополнительно платить не надо.



Несмотря на то, что октябрь уже подходит к концу, желающие обзавестись питомцем могут еще успеть это сделать. Контакты организации можно найти на ее сайте.