ФОТО и ВИДЕО: Хозяин, где ты? Черные кошки из Таллиннского приюта мечтают о новом доме(2)
Октябрь — месяц черной кошки, поэтому Varjupaikade MTÜ отдает кошек черного окраса новым хозяевам бесплатно.
Октябрь — месяц черной кошки, поэтому Varjupaikade MTÜ отдает кошек черного окраса новым хозяевам бесплатно.
Все животные чипированы, вакцинированы и кастрированы/стерилизованы, и за это, пока действует акция, дополнительно платить не надо.
Несмотря на то, что октябрь уже подходит к концу, желающие обзавестись питомцем могут еще успеть это сделать. Контакты организации можно найти на ее сайте.
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