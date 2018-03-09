ФОТО и ВИДЕО: Генсек Партии реформ довел ее до банкротства? Правление отправило его в отставку

В полдень члены правления Партии реформ собрались на заседание, где обсудили судьбу генерального секретаря Тыниса Кыйва. Обсуждалась также и общеполитическая ситуация и напряжении внутри партии.

На заседании было решено, что Кыйв генсекретарем партии оставаться не может. До вступления в должность нового генсека исполнять его обязанности будет глава генштаба партии Эне Каупс. Выборы председателя и правления Партии реформ состоятся 14 апреля.

Накануне газета Eesti Ekspress сообщила, что будучи генсеком, Тынис Кыйв утопил партию в долгах.

Сегодня вопрос стоял не в том, останется Кыйв или нет, пишет Ekspress. Выбор, вообще-то, шел меж двух сценариев: удастся ли достичь с Кыйвом договоренности при расставании и сделать хорошую мину при плохой игре либо партия вступит с ним в ”войну”. Эмоции подогревал и факт, что трудовой договор с Кыйвом очень щедрый. А именно, в случае преждевременного ухода с поста ему положена компенсация в размере годовой (!) зарплаты, где-то в пределах 40 000 евро. Один из членов правление Партии реформ сказал Ekspress, что дело выглядит так: доводишь партию до предбанкротного состояния и получаешь за это премию в 40 тысяч.

Конечно, обсуждался и скандал, получивший название датагейт. В конце января-начале февраля этого года помощница и близкая к председателю партии Ханно Певкуру сотрудница Хели Тедер получила доступ к базе данных членов Партии реформ (поскольку она является служащим Рийгикогу, то не имела права на это) и произвела в ней обработку сведений о более чем 1500 членах таллиннской ячейки реформистов.

Кыйв уходит в частный сектор

На заседании правления находилась и евродепутат Кая Каллас, которая по крайней мере в глазах общественности уже считается следующим руководителем партии. Но если проанализировать прессу, то за последний месяц от не было слышно ничего особенного. На запросы журналистов она обычно не отвечает.

Позже стало известно, что генеральный секретарь Тынис Кыйв объявил на собрании, что в соответствии с договоренностью с действующим и будущим председателями партии он покидает должность генерального секретаря и возвращается в частный сектор.

”26 февраля стало известно, что единственным кандидатом на место председателя является Кая Каллас. Это означает, что она в любом случае станет председателем Партии реформ. Менее чем через год состоятся парламентские выборы. Вполне понятно, что для этого Кая Каллас желает собрать собственную команду, начиная с генерального секретаря”, — прокомментировал Кыйв.

”Как у меня в свое время, так и у нового председателя партии есть право собрать свою команду. Всем ясно, что единственным кандидатом на место председателя партии является Кая Каллас”, — сказал Ханно Певкур.

По словам Каи Каллас, генеральному секретарю предложили расторгнуть договор. ”Стержнем новой команды будет новое избираемое правление и парламентская фракция, в которую входит 30 членов, а также сильные региональные отделения по всей Эстонии, которые будут получать помощь из главного офиса партии. Все ради единой цели, чтобы составить хорошее и осуществимое видение будущего Эстонии”, — отметила Каллас.

До вступления в должность нового генерального секретаря, работой генерального секретаря будет руководить заведующая штаб-квартирой Партии реформ Эне Каупс. Выборы председателя и правления Партии реформ пройдут 14 апреля.

Сам Кыйв, говоря о своих планах на будущее, подчеркнул, что по профессии является юристом и планирует вернуться в эту сферу.