ФОТО и ВИДЕО: Финн приплыл на самодельном плоту-сауне из Хельсинки в Таллинн(2)
В День восстановления независимости Эстонии изобретатель из Хельсинки Янне Кяпилехто приплыл на своем плоту-сауне по Финскому заливу в Таллинн.
В День восстановления независимости Эстонии изобретатель из Хельсинки Янне Кяпилехто приплыл на своем плоту-сауне по Финскому заливу в Таллинн.
”Очень веселое путешествие было. Никаких больших проблем не было. Мы жарили мясо и парились в сауне”, — поведал Кяпилехто. Несмотря на то, что местами ветер был достаточно сильным, путешествию это не помешало.
В Летной гавани плот встречала пресса и люди, которым данная затея показалась интересной.
Commercial manager
BALTIC LOGISTIC SOLUTIONS OÜ
Tähtaeg: 16.09.2018
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