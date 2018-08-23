ФОТО и ВИДЕО: Финн приплыл на самодельном плоту-сауне из Хельсинки в Таллинн

”Очень веселое путешествие было. Никаких больших проблем не было. Мы жарили мясо и парились в сауне”, — поведал Кяпилехто. Несмотря на то, что местами ветер был достаточно сильным, путешествию это не помешало.

В Летной гавани плот встречала пресса и люди, которым данная затея показалась интересной.