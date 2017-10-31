ФОТО и ВИДЕО: "Это опасные люди". Имеющие сомнительную репутацию заводчики кошек напали на журналистов

Вчера на TV3 вышла передача "Kuuuurija", рассказывающая о заводчиках элитных кошек, которые, согласно рассказам их клиентов, просто обманывают людей, а когда те пытаются добиться справедливости, угрожают расправой.

Наталья, она же Оксана, она же Ксения уже дано занимается продажей породистых котят (в основном, британских короткошерстных) по цене заметно ниже рыночной. Так, жительница Тарту Кай увидела в газете Soov объявление о продаже британского короткошерстного котенка всего лишь за 300 евро вместо обычной 1000. Кай заплатила деньги и забрала животное домой, но через пару недель оно умерло. Женщина стала искать в интернете информацию о продавце и выяснилось, что проблемы с этой Оксаной были у многих. Те, кто пытался противостоять ей и требовать объяснений, получали в ответ угрозы как от самой Оксаны, так и от ее мужа Алексея Зуйко, который, по некоторым данным, сидел в тюрьме за убийство.

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Сначала прибывшим на т. н. кошачью фабрику на улице Эрика журналистам во главе с ведущей Катрин Луст не удалось встретиться с ее хозяевами. Чуть позже они все-таки нашли Оксану, но та ничего дельного сказать не смогла и позвонила мужу. Опасаясь за свою безопасность, журналисты вызвали полицию.

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Сами Зуйко считают, что в смерти животных виновата халатность покупателей. ”Несмотря на то, что мы всегда говорили покупателям, чем нужно кормить котят, люди все равно портят котятам желудки неправильным питанием, — сказал Алексей. — Они не прекращают неправильное питание, не идут к ветеринару, а ждут две-три недели, когда становится совсем плохо”. Обвинения в угрозах пара также отрицает.

Чем больше вопросов задавали журналисты, тем больше Оксана и Алексей выходили из себя, и в итоге, несмотря на присутствие полиции, разговор перерос в потасовку. ”Мы уже уходили, но это действительно опасные люди. Когда полиция повернулась спиной, мужчина ударил ногой нашего оператора. Он хотел напасть на меня и на оператора, сейчас его увозят. Это на самом деле потенциально опасные люди. Если бы мы не вызвали полицию, все бы закончилось очень плохо”, — сказала Луст.

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