07.06.2018, 14:26

ФОТО и ВИДЕО: Эстоноземельцы пьют столько же, сколько год назад, но значительную часть алкоголя привозят из Латвии

 (30)
результаты исследования
rus.delfi.ee
EST 3

Жители Эстонии в 2017 году потребили в среднем 10,3 литра абсолютного алкоголя на одного взрослого (в возрасте 15+), что на 0,08 литра больше, чем потребили годом ранее, выясняется из подготовленного по заказу Министерства социальных дел исследования Института конъюнктуры (EKI) "Эстонский алкогольный рынок, потребление алкоголя и алкогольная политика в 2017 году".

На всех жителей этот показатель в 2017 году составил 8,62 литра и остался на том же уровне по сравнению с предыдущим годом.

В 2017 году жители Эстонии купили в среднем 10,3 литра (+0,7%) абсолютного алкоголя на одного взрослого (15+), из которых крепкие алкогольные напитки составили 3,6 литра (-2,7%), в том числе водка 2,2 литра (-5%), пиво — 4,3 литра (+2,4%), виноградные вина — 1,8 литра (+4,6%) и другие слабоалкогольные напитки — 0,6 литра (+0,4%).

По расчетам EKI, купленный за границей (преимущественно а Латвии) абсолютный алкоголь составил 2,6 литра на одного взрослого. Эта цифра включает как потребленный алкоголь, так и приобретенные людьми запасы. На статистику потребления также может повлиять купленный в приграничных магазинах латвийцами и финнами алкоголь.

"Потребление алкоголя жителями Эстонии слишком велико, и все возможности для уменьшения потребления важны. Государственная алкогольная политика — как ящик с инструментами, где очень много инструментов, и повышение цены через акцизы — только один инструмент алкогольной политики", — сказала директор Института конъюнктуры Марье Йозинг.

"Теперь ясно, что этот метод себя исчерпал, поскольку из-за большой разницы в цене возникла приграничная торговля с Латвией. Хотя продажи на внутреннем рынке упали, делали покупки в Латвии с более низким уровнем цен, из-за чего общее потребление алкоголя тоже не уменьшилось. Это означает, что для уменьшения потребления алкоголя следует обращать больше внимания на другие методы алкогольной политики".

ТОП

По словам вице-канцлера Министерства социальных дел в сфере здоровья Марис Йессе, цифра потребления показывает, что наша зависимость от алкоголя по-прежнему велика. "Для уменьшения потребления алкоголя необходима последовательная реализация целостной алкогольной политики, и это мы и делаем", — сказала Йессе.

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