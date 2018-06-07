ФОТО и ВИДЕО: Эстоноземельцы пьют столько же, сколько год назад, но значительную часть алкоголя привозят из Латвии

Жители Эстонии в 2017 году потребили в среднем 10,3 литра абсолютного алкоголя на одного взрослого (в возрасте 15+), что на 0,08 литра больше, чем потребили годом ранее, выясняется из подготовленного по заказу Министерства социальных дел исследования Института конъюнктуры (EKI) "Эстонский алкогольный рынок, потребление алкоголя и алкогольная политика в 2017 году".

На всех жителей этот показатель в 2017 году составил 8,62 литра и остался на том же уровне по сравнению с предыдущим годом.

В 2017 году жители Эстонии купили в среднем 10,3 литра (+0,7%) абсолютного алкоголя на одного взрослого (15+), из которых крепкие алкогольные напитки составили 3,6 литра (-2,7%), в том числе водка 2,2 литра (-5%), пиво — 4,3 литра (+2,4%), виноградные вина — 1,8 литра (+4,6%) и другие слабоалкогольные напитки — 0,6 литра (+0,4%).

По расчетам EKI, купленный за границей (преимущественно а Латвии) абсолютный алкоголь составил 2,6 литра на одного взрослого. Эта цифра включает как потребленный алкоголь, так и приобретенные людьми запасы. На статистику потребления также может повлиять купленный в приграничных магазинах латвийцами и финнами алкоголь.