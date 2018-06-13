13.06.2018, 19:50

ФОТО и ВИДЕО: "Эстония горит! А нам что, дома сидеть?" Как добровольцы помогают тушить огромный лесной пожар

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rus.delfi.ee
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"Эстония же горит!" — говорит Карел, который отправился в Аэгвийду тушить пожар. Огонь охватил 200 гектаров — это самый большой лесной пожар за последние десять лет.

27-летний Карел тушит пожар в качестве добровольца уже второй день подряд. Ради этого он даже специально попросил отгул на работе.

Вчера он провел в лесу десять часов, занимаясь работами по тушению: "Эстония горит, кто-то должен же ведь это делать! Одной только спасательной службы не хватает".

25-летняя Марта (имя изменено) живет в волости Куусалу и говорит, что отправилась тушить огонь в качестве добровольца, потому что не хочет, чтобы он дошел до ее дома — погода ведь очень сухая.

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