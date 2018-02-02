ФОТО И ВИДЕО: EKRE устроила в Тарту факельное шествие в честь годовщины Тартуского мира

В пятницу, 2 февраля, в Тарту прошло традиционное факельное шествие в честь годовщины подписания Тартуского мирного договора. Главный организатор шествия - Эстонская консервативная народная партия (EKRE, передает rus.err.ee.

Шествие началось в 18:00 в центре города возле универмага на улице Кюйни, затем люди пошли в сторону Ратушной площади, передает новостной портал ERR.

На Ратушной площади прошел митинг. С речами выступили Индрек Сярг, Руубен Каалеп, Рейн Кох, Мярт Куннус, Индрек Калда и многие другие.

EKRE вместе с Обществом увековечивания Тартуского мира и Партией свободы — Собранием хуторян проводят памятные мероприятия в честь Тартуского мира уже в течение нескольких лет.