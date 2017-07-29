ФОТО и ВИДЕО: Еда из помойки и свобода. Чем живут современные таллиннские хиппи

В одном старом доме в Нымме проживают люди, которые именуют себя ”идущими по пути свободы”, а свое пристанище — ”оплотом мира”.

В доме есть электричество, но нет ни водопровода, ни колодца, а смарт-устройствами можно пользоваться только в специально отведенном для этого помещении. Существуют они за счет прожиточных пособий, хотя сами выступают против какой-либо государственности и системы.



Летние репортеры Eesti Ekspress провели в странном доме три ночи. Что из этого вышло — смотрите на видео.