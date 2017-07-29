ФОТО и ВИДЕО: "Дурдом!" На пароме Tiiu произошел сбой в системе управления

В пятницу на пароме Tiiu, который должен был в 19:00 отправиться на Хийумаа, произошел сбой в системе управления, в результате чего судно коснулось дна и получило повреждения.

Пассажиров на борт не пустил, и они были вынуждены, по их словам, в неведении ожидать разрешения ситуации или следующего рейса. Специалист по связям с общественностью TS laevad Сирле Арро подтвердила Delfi факт поломки.



Очевидцы описывали происходящее в порту Рохукюла как "дурдом". "Турецкий корабль такой же, как эти турецкие мыльные оперы", — выразил свое возмущение один из пассажиров.