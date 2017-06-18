18.06.2017, 10:05

ФОТО и ВИДЕО: Для всех возрастов и национальностей: чемпионат Эстонии по ловле комаров

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rus.delfi.ee
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Во дворе гостевого хутора Mesi Tare Kodumaja в деревне Варнья в Тартумаа прошел чемпионат Эстонии по ловле мух. Участники соревновались как индивидуально, так командами.

Чемпионом Эстонии по этому виду спорта стал Маэро Пукк. В командном зачете победили Кристо Карл Аэдма и Кевин Сааре.

”Вероятно, в июне большинство эстоноземельцев бьются с комарами. В то же время, если рассматривать ловлю комаров как состязание, то для этого не нужно никаких тренировочных лагерей. Справится любой. Поэтому у нас нет ограничений ни по возрасту, ни по национальный принадлежности. Важно просто взять с собой друзей и хорошее настроение”, — говорит организатор соревнования хозяйка Mesi Tare Херилин Юримяэ.

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