ФОТО и ВИДЕО: Директор канцелярии ”в панике” собирает со столов депутатов воду ”Jevgeni”

Сегодня перед первым чтением поправок к закону об алкоголе члены парламентской фракции Эстонской консервативной народной партии (EKRE) поставили каждому депутату на стол по бутылке с питьевой водой ”Jevgeni”, но директор канцелярии Рийгикогу Мария Алайыэ и ее помощники поспешили убрать неожиданные ”подарки”.

Подобный поступок со стороны EKRE был призван привлечь внимание к антиалкогольной политике министра здоровья и труда Евгения Осиновского, которая, по мнению партии, приведет не к уменьшению потребления алкоголя, а к закрытию мелких магазинов и пополнению латвийского госбюджета.

”Неожиданно в зал ворвалась директор канцелярии Мария Алайыэ, сообщила, что сюда запрещено приносить воду, еду и тару и что раздача бутылок не согласована с канцелярией и руководством, и собрала все подаренные нами коллегам бутылки”, — рассказал председатель фракции EKRE Мартин Хельме. ”Паника, паника, паника”, — говорит голос за кадром видео, размещенного Хельме в соцсетях.

”Произошел небольшой конфуз, связанный с появлением на наших столах бутылок с водой, но мы решили собрать их, поскольку мы не приносим продукты питания и тару в зал, который считаем святым”, — прокомментировал инцидент перед началом инфочаса спикер Рийгикогу Энн Ээсмаа.