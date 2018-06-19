19.06.2018, 17:29

ФОТО и ВИДЕО DELFI: "Жили в долг, брали кредиты". Капитан арестованного в Эстонии "Петербурга" провел экскурсию по парому

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красная кнопка есть и Путину позвонить можно
Роман Старапопов
Роман Старапопов
оператор: Рауно Вольмар
оператор: Рауно Вольмар
EST 3

Корреспонденты портала Delfi побывали на российском пароме ”Петербург”, которое было арестовано в Эстонии за долги и уже вторую неделю стоит в порту Пальяссааре.

Несколько дней экипаж судна был вынужден жить без электричества. Моряки прямо на палубе вынуждены были готовить еду на мангале. Капитан судна Николай Шашков рассказал, что

Из-за возникших у владельца парома долгов моряки несколько месяцев не получали зарплату. Приходилось жить в долг, брать кредиты. Капитан судна Николай Шашков уверен, что после того, как к проблеме привлекли внимание прессы, у экипажа парома проблем не возникнет.

О том, как живут моряки на "Петербурге", что будет, если нажать на красную кнопку, как позвонить из капитанской рубки в Кремль Путину, а также о стереотипах — нецензурной брани при общении с моряками и посещении девушек с низкой социальной ответственностью, смотрите видеорепортаж Delfi.

Будет ли дождь на Иванов день? Или не будет?
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Спасибо за ответы и удачи!
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