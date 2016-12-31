Депутат Европарламента Яна Тоом и журналист Eesti Ekspress Андрей Хвостов сегодня утром прилетели из Бейрута в Таллинн. До этого они были в Дамаске в Сирии, где ни встретились с президентом Башаром Асадом, посетили центр размещения беженцев и координационный центр по примирению на российской авиабазе Хмеймим.

По словам Яны Тоом, предложение о поездке в Сирию поступило от сирийского посольства в Мадриде. Траты на саму поездку и размещение в отелях покрыла сама Тоом.

Тоом рассказала, что изначальной причиной ее визита в Сирию было посещение Алеппо, но поездка в город, к сожалению, не состоялась. Сирийское правительство потеряло контроль над участком ведущей к Алеппо дороги: ”Единственный вариант был доехать туда на броневике, но такой риск они на себя брать не стали, потому что никому не нужны трупы троих евродепутатов”.

”Так как эта поездка была для меня неофициальной, то у меня не было никаких полномочий вести переговоры и кого-либо представлять”, — подчеркнула Тоом в ответ на спекуляции о том, что во время визита европарламентариев и главы международного комитета Совфеда РФ Константина Косачева в Дамаск было заключен перемирие между Россией, Сирией и Турцией.

Что думает Тоом о том, что ее визит в Сирию совпал с визитом Косачева? ”Я думаю, что это было разыграно либо со стороны России, либо Сирии, меня ничуть не волнует, что Асад принял разом две делегации. Мы все же смогли задать свои вопросы и получили ответы на них”, — поделилась Тоом.

По словам Яны Тоом, встреча с Башаром Асадом длилась полтора часа, и на ней обсуждался широкий спектр тем. Она задала ему четыре вопроса, например, чего он ждет от нового президента США Дональда Трампа и как оценивает гуманитарную помощь ЕС Сирии.

”Когда разговор зашел о перемирии — у него [Башара Асада — прим. ред.] очень напряженные отношения с Эрдоганом, в том числе и личные —, я спросила, как, по его мнению, на месте ЕС стоит относиться к тому, что Эрдоган постоянно шантажирует Европу и говорит, что если не получит одно или другое или безвизовый режим, то откроет границы и спустит на нас пару миллионов беженцев. То есть, насколько серьезно это воспринимать”, — рассказала евродепутат.

”Он и прошлый раз это говорил, и повторил сейчас вновь, что санкции, установленные в отношении режима Асада, на самом деле приносят ущерб гражданскому населению — я разделяю эту точку зрения. […] Мы посетили центр размещения беженцев. На улице было где-то два градуса, а дети были на улице босиком — это же ведь ненормально. Мы должны протянуть руку помощи и к этой стороне войны”, — добавила она.

Кроме всего прочего депутаты Европарламента посетили российскую военную базу в Хмеймиме. Тоом подчеркнула, что целью визита была не сама база, а расположенный на ней координационный центр по примирению. По ее словам, они были первыми гражданами стран НАТО, побывавшие на базе, и к технике их, естественно, не пустили.

Тоом рассказала, что по сравнению с тем, что показывают по телевизору, в Дамаске довольно спокойно, по крайней мере, на первый взгляд: ”Например, система водоснабжения находится под контролем ИГИЛ, и Асад платит ИГИЛ, чтобы они ее не взорвали. Поэтому каждый раз, когда чистишь зубы, думаешь о том, чем же ты их сейчас поласкаешь, так как там пару дней назад был инцидент, когда питьевую воду отравили нефтью. Местные к этому уже привыкли. Например, за пару часов до перемирия прогремел сильный взрыв, а местные спокойно продолжили ужинать”.

По ее словам, она с итальянским коллегой обсуждала, что в январе или феврале нужно снова вернуться в Сирию, чтобы попасть в Алеппо, так как пока у нее только одностороннее представление о проблеме, потому что на другой стороне она еще не была. Тоом добавила, что в ближайшие дни еще напишет о своем визите более подробно.