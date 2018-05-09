09.05.2018, 09:03

ФОТО и ВИДЕО DELFI: Венок "От эстонского народа" и красные розы от Яны Тоом. К "Бронзовому солдату" возлагают цвет

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Карин Кальюляте
Фото: Карин Кальюляте
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Foto: Karin Kaljuläte

9 мая в мире отмечается День победы. К "Бронзовому солдату" в Таллинне с утра уже начинают нести цветы.

Около 8:30 народа на военном кладбище почти не было, зато цветов уже было достаточно. Традиционно к подножию памятника возлагают гвоздики и георгиевские ленточки. На одном венке видна надпись "От эстонского народа".

В 8:45 кладбище посетила и евродепутат Яна Тоом, которая принесла красные розы.

К 10 часам у "Бронзового солдата" уже было много народа, а в почетном карауле приняли участие даже маленькие дети.

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