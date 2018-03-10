ФОТО И ВИДЕО DELFI: В Вятса слепили более 2000 снеговиков

Сегодня, 10 марта, в Вяатса жители Эстонии сооружали снеговиков, что побить мировой рекорд по лепке снежных баб.

Как пишет rus.err.ee, мероприятие организовал бывший старейшина волости Вяэтса Лаури Ляэнеметс.

Мировой рекорд по лепке снеговиков был установлен в Мичигане в 2018 году, где за один час было слеплено 2228 снеговика.

Мечтой Ляэнеметса было установить новый рекорд и слепить не менее 2229 снеговиков, но 1406 снежных фигур тоже очень хороший результат.