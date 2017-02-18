ФОТО и ВИДЕО DELFI: В Таллинне в трамвайное депо ”забрел” зеленый носорог

В пятницу в трамвайном депо, что в центре Таллинне, можно было заметить любопытную картину: посреди старых трамваем ”поселился” ярко-зеленый носорог.
Narva, Дом, 85 000 EUR
Tallinn, Квартира, 88 500 EUR
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В пятницу в трамвайном депо, что в центре Таллинне, можно было заметить любопытную картину: посреди старых трамваем ”поселился” ярко-зеленый носорог.
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