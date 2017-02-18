18.02.2017, 18:40

ФОТО и ВИДЕО DELFI: В Таллинне в трамвайное депо ”забрел” зеленый носорог

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Андрес Путтинг
Видео и фото: Андрес Путтинг
EST

В пятницу в трамвайном депо, что в центре Таллинне, можно было заметить любопытную картину: посреди старых трамваем ”поселился” ярко-зеленый носорог.

Чтобы не промокнуть, он ”спрятался” под навесом. Что он там делает — пока неизвестно.

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