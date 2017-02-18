ФОТО и ВИДЕО DELFI: В Таллинне в трамвайное депо ”забрел” зеленый носорог

В пятницу в трамвайном депо, что в центре Таллинне, можно было заметить любопытную картину: посреди старых трамваем ”поселился” ярко-зеленый носорог.

Чтобы не промокнуть, он ”спрятался” под навесом. Что он там делает — пока неизвестно. Читайте также: Share 0 LiveJournal