ФОТО и ВИДЕО DELFI: В Таллинне сотни людей несколько часов стояли в очереди за бесплатными консервами

Продовольственный банк сегодня в последний раз бесплатно раздавал свиные консервы. Первые люди подтянулись к помещениям Продовольственного банка на улице Мериметса в Таллинне к 7:15, хотя двери открыли только в 11 часов.

Консервы были выделены из государственного резерва, и их раздавали нуждающимся, поскольку заканчивался их срок хранения. Муниципальные службы подтвердили, что вся продукция была одобрена Ветеринарно-пищевым департаментом.

Всего на одного человека выдавали шесть консервных банок. Муниципальная полиция следила за соблюдением порядка во время раздачи.

Прибывший одним из первых пожилой мужчина с костылями сказал, что он сам ест эти консервы и делится ими со своими внуками. Его дети не работают. Один из посетителей заявил, что это консервы вообще не пригодны в пищу, а другой рассказал, что этих консервов ему с женой хватит, чтобы питаться целую неделю.

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Одна рассерженная женщина сказала, что депутатам Рийгикогу нужно обязательно увидеть эти фото, потому что ”такое издевательство над людьми никуда не годится”. Другие же молча получили свою порцию бесплатных консервов, сели в припаркованные за забором машины и уехали.

Большинство из пришедших за бесплатной едой были пенсионерами.

В прошлый раз Продовольственный банк раздал консервы около 600 людям. Сколько людей придут за консервами сегодня, еще не известно.