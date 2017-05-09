ФОТО и ВИДЕО DELFI: В Таллинне прошла акция "Бессмертный полк"

В Таллинне, как и многих других городах России и мира, проходит приуроченная к Дню победы акция "Бессмертный полк". Около двух тысяч человек с белыми шарами собрались на шествие под предводительством руководителя общественной организации "Ночной дозор" Сергея Чаулина.

Ровно в шесть колонна "Бессмертного полка" двинулась с места. Участники акции пели песни военных лет, в том числе и "День победы", несли гвоздики и шары. С разных сторон звучали возгласы "ура" и традиционное "спасибо деду за победу".

Участники акции примерно за полчаса дошли от автобусного вокзала до военного кладбища. Как сообщают корреспонденты Delfi, все прошло спокойно и без особых инцидентов.