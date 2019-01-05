05.01.2019, 19:10

ФОТО и ВИДЕО DELFI| "В СССР церковь была одним из самых гонимых институтов общества". Митрополит Евгений о политике и семейных ценностях

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Виталий Бесчастный
редактор
Видео: Тийт Блаат
EST 31

В субботу, 5 января, на углу улиц Гонсиори и Реймани был открыт инфо-стенд, посвященный Таллиннской Введенской церкви подворья Пюхтицкого Успенского монастыря. Как упомянул Владыка Евгений, с 1902 по 1960 год именно на этом месте находилась церковь. Смотрите интервью с предстоятелем Эстонской православной церкви Московского патриархата митрополитом Евгением.

Как было и как стало:

(Перетащите стрелку в другой конец экрана)

Смотрите галерею с открытия инфо-стенда.

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Спасибо за ответы и удачи!
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