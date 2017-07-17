17.07.2017, 16:20

ФОТО И ВИДЕО DELFI: В Пярнуский порт впервые прибыло круизное судно


rus.delfi.ee
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kruiisilaev Serenissima Pärnu sadamas Foto: Ago Tammik

Утром в понедельник, 17 июля, в Пярну причалило круизное судно Serenissima с сотней пассажиров на борту. Помимо Эстонии оно также будет ходить в Финляндию и Россию.

Первое круизное судно в Пярну встретил духовой оркестр ”Õnn tuli Õuele”. Председатель городского собрания Андрей Коробейник поприветствовал капитана парома, владельца и пассажиров.

Дальше были запланированы экскурсии в Вильянди, Пярнумаа и на хутор Тамме. Гости, которые не приняли участие в экскурсии, остались знакомиться с городом и наслаждаться кафе.

Круизное судно Serenissima планирует отплыть из Пярну в десять вечера.

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