ФОТО И ВИДЕО DELFI: В Пярнуский порт впервые прибыло круизное судно

Утром в понедельник, 17 июля, в Пярну причалило круизное судно Serenissima с сотней пассажиров на борту. Помимо Эстонии оно также будет ходить в Финляндию и Россию.

Первое круизное судно в Пярну встретил духовой оркестр ”Õnn tuli Õuele”. Председатель городского собрания Андрей Коробейник поприветствовал капитана парома, владельца и пассажиров.

Дальше были запланированы экскурсии в Вильянди, Пярнумаа и на хутор Тамме. Гости, которые не приняли участие в экскурсии, остались знакомиться с городом и наслаждаться кафе.

Круизное судно Serenissima планирует отплыть из Пярну в десять вечера.